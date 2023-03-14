15 Марта 2023
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Госдепартамент США запросит контакт с Москвой по поводу инцидента над Черным морем

Госдепартамент США планирует провести контакты с российской стороной по поводу крушения беспилотника MQ-9 Reaper в международных водах Черного моря после предполагаемого столкновения с российским Су-27, сообщили в Белом доме. Вашингтон намерен довести до Москвы "свою озабоченность".

По словам генерала ВВС США Джеймса Б. Хекера, командующего ВВС США в Европе и Африке, два Су-27 приблизились к американскому беспилотнику, когда тот выполнял "рутинный полет в международном пространстве". Якобы, один из истребителей пролетел перед беспилотником и слил перед ним топливо, после чего повредил пропеллер дрона, установленный в задней части аппарата. Повреждение винта привело к крушению БПЛА. Хекер обвинил российскую сторону в "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных действиях".

При этом CNN пишет, что американские ВВС в результате сами сбили поврежденный беспилотник над нейтральными водами.

Это уже не первый "контакт" российских и американских ВВС над Черным морем, но первый случай, приведший к материальным потерям и потенциальной эскалации в и без того критический момент боевых действий.

США использовали беспилотники Reaper над Черным морем еще до начала конфликта на Украине, используя беспилотники-шпионы для наблюдения за территорией РФ.

Теги: госдепартамент сша, инцидент, су-27, беспилотник, черное море



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Развитие сюжета:

Ранее 14.03.2023 21:55 Мск Российского посла в США Антонова вызвали в Госдепартамент из-за инцидента над Черным морем
Ранее 14.03.2023 21:43 Мск Российские истребители не вступали в контакт с американским дроном – Минобороны РФ

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