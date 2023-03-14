Российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем – командование ВС США

Европейское командование ВС США заявило о столкновении российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. БПЛА в результате инцидента потерпел крушение, о судьбе российского самолета не сообщается. По данным СМИ, о ЧП проинформирован президент США Джо Байден. Комментариев со стороны Минобороны России пока не поступало.

"Сегодня два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем... Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере", - говорится в сообщении европейского командования.