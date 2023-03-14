15 Марта 2023
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Происшествия В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем – командование ВС США

Европейское командование ВС США заявило о столкновении российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. БПЛА в результате инцидента потерпел крушение, о судьбе российского самолета не сообщается. По данным СМИ, о ЧП проинформирован президент США Джо Байден. Комментариев со стороны Минобороны России пока не поступало.

"Сегодня два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9, выполнявшего задания в международном воздушном пространстве над Черным морем... Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Его задел проводивший сопровождение российский самолет. Это привело к крушению беспилотника, к его безвозвратной потере", - говорится в сообщении европейского командования.

Самолет Су-27 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

Теги: су-27, MQ-9 Reaper, столкновение, вс сша, черное море, крушение



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