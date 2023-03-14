15 Марта 2023
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Фото: Министерство обороны Дании

Путин не верит в "украинский след" в подрыве "Северных потоков"

Владимир Путин не верит в версию западных СМИ об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".

"Теракт на "Северных потоках" был совершен на государственном уровне, "никакие любители" это сделать не могли", - заявил президент России, назвав "полной чушью" версию о причастности неких украинских активистов.

"США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков". <…> Судя по всему, под газопровод было заложено несколько взрывных устройств. "Газпром" обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места взрыва газопровода "Северный поток", - сообщил глава государства.

Он добавил, что РФ хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке", но пока ответ "неопределенный".

"В мировой практике нет примеров ремонта систем подобных "Северным потокам" после ЧП таких масштабов", - отметил Путин, но при этом подчеркнул, что возможность ремонта газопроводов есть, однако это потребует времени, средств и новых технологий.

Теги: северный поток, гахопровод, взрыв, владимир путин



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