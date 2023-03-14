15 Марта 2023
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Фото: Пресс-служба Пригожина

Опубликовано первое видео из взятого под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» предприятия «Востокмаш» на АЗОМ

Бойцы ЧВК «Вагнер» сняли на видео сталелитейный цех предприятия «Востокмаш», который расположен на территории завода АЗОМ в Бахмуте.

Недавно штурмовики «Оркестра» взяли под контроль «Востокмаш», где еще в декабре президент Украины Владимир Зеленский награждал украинских военнослужащих. Первое видео из освобожденного объекта публикует Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Известно, что за другие части «Артемовского завода по обработке цветных металлов» еще продолжаются ожесточенные бои. Противник разместил резервы в подземных коммуникациях, по которым можно безопасно перемещать личный состав.

Недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму шахт и ведут бои на глубине до 320 метров.

Теги: чвк вагнер, азом, бахмут, разгрузка вагнера



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