Опубликовано первое видео из взятого под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» предприятия «Востокмаш» на АЗОМ

Бойцы ЧВК «Вагнер» сняли на видео сталелитейный цех предприятия «Востокмаш», который расположен на территории завода АЗОМ в Бахмуте.

Недавно штурмовики «Оркестра» взяли под контроль «Востокмаш», где еще в декабре президент Украины Владимир Зеленский награждал украинских военнослужащих. Первое видео из освобожденного объекта публикует Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Известно, что за другие части «Артемовского завода по обработке цветных металлов» еще продолжаются ожесточенные бои. Противник разместил резервы в подземных коммуникациях, по которым можно безопасно перемещать личный состав.

Недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму шахт и ведут бои на глубине до 320 метров.