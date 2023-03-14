В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации – Песков

В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что Минпромторг подготовил и передал в Минобороны перечень приоритетных профессий, которым надо предоставить отсрочку от мобилизации. Глава государства не уточнил, зачем создавать такие списки, если мобилизация больше проводиться не будет.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация о раздаче повесток в Воронежской области. Правда, власти региона уточнили, что повестки выдаются исключительно для того, чтобы актуализировать данные стоящих на учете в военкоматах граждан. Но новость все равно вызвала беспокойство.