15 Марта 2023
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Происшествия
Фото: t.me/vrogov

Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Мелитополе

В результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека – мужчина и женщина. Они госпитализированы, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв произошел в районе Кировского рынка.

"По предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале. Он добавил, что дым от горящего автомобиля виден во многих частях города.

По информации Рогова, "подрыв осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства".

Теги: мелитополь, взрыв, пострадавшие, владимир рогов



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Развитие сюжета:

Ранее 14.03.2023 22:02 Мск Один из трех пострадавших в результате взрыва в Мелитополе скончался

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