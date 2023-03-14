Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Мелитополе

В результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека – мужчина и женщина. Они госпитализированы, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв произошел в районе Кировского рынка.

"По предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале. Он добавил, что дым от горящего автомобиля виден во многих частях города.

По информации Рогова, "подрыв осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства".