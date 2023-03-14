15 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит ситуацию с пунктами выдачи Wildberries

Генпрокуратура поручила провести проверку информации СМИ о конфликте между владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries и самим маркетплейсом. При этом в компании утверждают, что публикации в прессе не соответствуют реальности.

Проверкой соблюдения трудовых прав работников займется прокуратура Московской области, сообщает "Интерфакс". "Будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций", сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что владельцы московских ПВЗ сегодня пришли в столичный офис Wildberries и потребовали отмены новых штрафных санкций, которые недавно ввел маркетплейс за доставку не того или бракованного товара. Сообщалось, что ПВЗ даже могут начать забастовку и закрыться.

В пресс-службе Wildberries заявили, что пункты самовывоза работают в стандартном режиме. "Сегодня в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении жёлтых телеграм-каналов, которые назвали себя "представителями партнерских пунктов выдачи", но отказались предоставлять свои данные. У нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры", - цитирует издание "Подъем" представителя маркетплейса.

Введение новых штрафов в компании объяснили борьбой с мошенничеством: "К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары, например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен".

Теги: wildberries, пункт выдачи заказов, забастовка, проверка, прокуратура



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