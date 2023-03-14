15 Марта 2023
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Происшествия
Фото: t.me/vrogov

В Мелитополе взорвался автомобиль, власти заявили о теракте

В Мелитополе, где сейчас располагается администрация Запорожской области, на улице Кирова взорвался автомобиль.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

"Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области", - заявил Рогов в своем Telegram-канале.

Взрыв автомобиля в Мелитополе.(2023)|Фото: t.me/vrogov

Теги: мелитополь, взрыв, владимир рогов



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Развитие сюжета:

Ранее 14.03.2023 22:02 Мск Один из трех пострадавших в результате взрыва в Мелитополе скончался
Ранее 14.03.2023 19:45 Мск Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Мелитополе


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