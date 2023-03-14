В Мелитополе взорвался автомобиль, власти заявили о теракте

В Мелитополе, где сейчас располагается администрация Запорожской области, на улице Кирова взорвался автомобиль.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

"Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области", - заявил Рогов в своем Telegram-канале.