России удалось сохранить за границей около $80 млрд "теневых резервов" - СМИ

Россия смогла сохранить за границей около трети из $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта сырья, пишет Bloomberg. Это самые разнообразные активы: наличные, недвижимость, инвестиции в зарубежные предприятия. Эти активы издание называет "теневым резервом" РФ, который удалось сформировать, поскольку ЕС не спешил вводить санкции в отношении российской энергетики.

При этом западные страны все активнее пытаются выявить скрытые средства, которые то и дело предлагается использовать для восстановления Украины. Хотя использовать на эти цели уже замороженные российские деньги до сих пор никто не решился.