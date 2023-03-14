14 Марта 2023
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Экономика За рубежом
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России удалось сохранить за границей около $80 млрд "теневых резервов" - СМИ

Россия смогла сохранить за границей около трети из $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта сырья, пишет Bloomberg. Это самые разнообразные активы: наличные, недвижимость, инвестиции в зарубежные предприятия. Эти активы издание называет "теневым резервом" РФ, который удалось сформировать, поскольку ЕС не спешил вводить санкции в отношении российской энергетики.

При этом западные страны все активнее пытаются выявить скрытые средства, которые то и дело предлагается использовать для восстановления Украины. Хотя использовать на эти цели уже замороженные российские деньги до сих пор никто не решился.

Теги: активы, резервы, заморозка, санкции



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