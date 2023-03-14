Минпромторг подготовил список профессий с отсрочкой от мобилизации – Путин

Минпромторг России подготовил перечень профессий, приоритетных для отсрочки от мобилизации. Этот список уже передан в Минобороны, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос работников Улан-Удэнского авиационного завода об отсрочках для сотрудников ОПК.

Примечательно, что мобилизация ранее была объявлена властями завершенной, хотя юридически – указом президента – это не было подтверждено. Какого мобилизационного периода (прошедшего или планируемого) будет касаться этот список – неизвестно.

Будет ли озвучен перечень профессий - Путин не сказал.