14 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минпромторг подготовил список профессий с отсрочкой от мобилизации – Путин

Минпромторг России подготовил перечень профессий, приоритетных для отсрочки от мобилизации. Этот список уже передан в Минобороны, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос работников Улан-Удэнского авиационного завода об отсрочках для сотрудников ОПК.

Примечательно, что мобилизация ранее была объявлена властями завершенной, хотя юридически – указом президента – это не было подтверждено. Какого мобилизационного периода (прошедшего или планируемого) будет касаться этот список – неизвестно.

Будет ли озвучен перечень профессий - Путин не сказал. 

Теги: минпромторг, мобилизация, отсрочка, опк



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