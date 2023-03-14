Россия за год кратно повысила экономический суверенитет – Путин

Владимир Путин заявил о "кратном повышении экономического суверенитета" России за минувший год, в который страна столкнулась с западными санкциями. Президент РФ считает, что экономическая система выстояла.

"Объективные данные кассовых аппаратов показывают рост внутреннего рынка в РФ", - сказал глава государства на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Он добавил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне — 3,6%, а также "идет тенденция на повышение уровня зарплат".

При этом Путин считает, что на Украине за минувший год ВВП упал не на 40%, как официально декларируется, а значительно больше.

Сложности прошлого года в экономике пошли России "только на пользу", - заключил президент.