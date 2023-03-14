70 следователей на военном самолете. Адвокат "Форэса" назвал "сюрреализмом" обыски офиса компании

Адвокат "Форэса" Михаил Зельдин назвал проходящие в офисе компании обыски сюрреализмом.

Напомним, что сегодня в БЦ "Онегин Плаза", где располагается офис компании "Форэс", приехали силовики для обысков. За день до этого в СМИ появилась новость о том, что в Екатеринбург прилетели 70 сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Якобы среди них также находились замначальника ГУБЭП Владислав Горкавцев, 26 следователей и оперативники. Зельдин отметил, что вероятной причиной может быть желание "отжать бизнес".

"Такое ощущение, что у "Роснефти" есть свой личный следственный комитет и свой личный уголовный кодекс. Иначе я просто не могу объяснить, почему "Роснефть" пишет заявление о том, что ей продали товар на 30% дороже себестоимости, следователь полиции по данному факту возбуждает уголовное дело, прокурор изымает дело из полиции и передает его в ГСУ СК РФ, судьи Басманного суда г. Москвы выдают разрешения на обыски, и самолет Министерства обороны(!) с 70 следователями и оперативниками на борту вылетает в Екатеринбург для расследования этого "преступления", - написал адвокат в своих соцсетях.

Он также заявил, что принял участие в сегодняшнем обыске, отметив, что все происходящее было "чистой воды сюрреализмом".

"Состава преступления тут, конечно же нет, но для отжима бизнеса вполне себе нормальная формулировка. Я вчера в Перекрестке продукты купил, подозреваю, что тоже не по себестоимости. Пойти что ли заявление написать…", - добавил адвокат.