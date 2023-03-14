После распада СССР Запад создал в России пятую колонну, чтобы раскачать страну – Путин

Владимир Путин назвал "коллективный запад" противником России в текущем военном конфликте и заявил, что задача страны в этом противостоянии – "сохранить саму государственность".

По мнению президента России, "давление на Россию началось после распада СССР, чтобы раскачать страну создали пятую колонну, орды террористов, в том числе на Северном Кавказе". "По периметру [страны] начали работать. И особое внимание уделяли Украине. С XIX века начали подогревать национализм. Пытались растаскивать Россию просто. <…> Мы терпеливо, в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Все принципиально изменилось в 2014 году. Мы опирались не только на русскоязычное население. Да там вся страна по сути русскоязычная. После 2014 года началось физическое истребление всех, кто выступал за "русский мир". Мы же восемь лет пытались уговорить наших партнеров мирно решить проблему Донбасса", - заявил Путин в Улан-Удэ на встрече с сотрудниками авиационного завода.

"Для нашего сегодняшнего противника вопрос стоит в улучшении геополитического положения, а для нас это борьба наших людей на этих территориях. Это "русский мир". Для нас это борьба за существование самой российской государственности. У противника нашего задача – растащить нас по кускам", - добавил Путин.

"Чтобы приблизить мир и стабильность, нам надо проявить консолидацию нашего общества. Только в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему мы стремимся – и успех, и победа", - заключил президент.