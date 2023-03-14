СК проверит информацию об отказе инвалиду из Челябинска в перелете из-за аккумулятора на коляске

СК проводит проверку по информации о том, что инвалида из Челябинска не пустили в самолет из-за аккумулятора на его коляске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Мужчину не пустили на борт авиакомпании "Победа", следовавший в Челябинск.

Проводится проверка по информации о возможном нарушении прав пассажира с ограниченными возможностями со стороны одной из авиакомпаний. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Также проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работникам авиакомпании, - говорится в сообщении.