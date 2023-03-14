СМИ: Власти задумались над выпуском "патриотических" гособлигаций

Минфин России передал в правительство соображения по поводу нового вида государственных облигаций – "патриотических". Они могут стать одним из инструментов по обеспечению финансового суверенитета РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Выпускать такие облигации предлагается правительству, распространять – банкам, финансовым платформам и т.д.

Пока у государства есть только один подобный инструмент – ОФЗ-н, они размещаются на аукционах, но весомый вклад в бюджетную наполняемость не вносят.