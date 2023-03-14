Бастрыкин разбирается с отказом предоставить жилье пермской сироте с пятью детьми

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении прав многодетной жительницы Пермского края, которая являлась сиротой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В СМИ была опубликована информация о том, что в Пермском крае женщине, у которой пятеро детей, имеющей статус ребенка-сироты, длительное время не предоставляют положенное по закону жилье. Она сообщает, что не раз обращалась в уполномоченные органы, однако проблема остается нерешенной.

По данному факту региональным следственным управлением проводится процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.