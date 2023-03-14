14 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Между Екатеринбургом и Пекином планируют возобновить прямые авиарейсы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел переговоры с генеральным консулом КНР в городе Цуй Шаочунем и представителями "Уральских авиалиний". Темой стало возобновление прямых авиаперелетов между столицей Урала и Пекином.
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Первый регулярный рейс в столицу Китая состоялся в 2009 году, а позже появились рейсы до Сианя, Харбина и Ордоса. Как отметил Орлов в своем Telegram-канале, в 2023 году российско-китайские отношения выходят на совершенно новый уровень.

"Вполне очевидно, возобновление маршрута "Екатеринбург – Пекин" способствовало бы укреплению дружественных связей, увеличению туристического потока, реализации совместных проектов и многое другое. Тем более что наша сфера гостеприимства – одна из лучших в стране", - заявил мэр и пригласил китайцев на праздничные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга.

Напомним, сегодня департамент консульских дел МИД КНР подтвердил, что Китай с 15 марта намерен возобновить выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны.

Теги: рейсы, Пекин, Екатеринбург



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