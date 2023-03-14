Польша может передать Украине МиГ-29 в течение ближайших недель

Польша намерена поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В феврале Моравецкий говорил, что Варшава готова поставить Украине истребители, но только в коалиции с другими странами НАТО, напоминает ТАСС.

Ранее, напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину. При этом США могут разрешить другим странам передать Украине F-16, однако сами вряд ли будут это делать.