Умные фонари от "Ростелекома" сэкономили для Среднего Урала 50 миллионов рублей

Система умных фонарей от "Ростелекома" помогла Свердловской области сэкономить 6,7 млн киловатт электроэнергии, что приравнивается к 50 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, подсчет велся с декабря 2021 года по декабрь 2022 года.

Инновационная система освещения входит в проект "Умный город" и позволяет устанавливать режим работы фонарей в зависимости от суточных и климатических условий. Более того, система сама ведет автоматический учет энергоресурсов и на постоянной основе диагностирует оборудование на предмет нагрузки.

"В Свердловской области установлено более 13 тыс. умных фонарей. Абсолютным лидером по количеству модернизированных светильников в регионе является Первоуральск. Там городские улицы освещают почти 9 тыс. светильников. Только за декабрь 2022 года муниципалитет смог сократить расходы на электроэнергию на сумму более 5 млн рублей. Умные фонари потребляют меньше электроэнергии. Экономия достигается в том числе и за счет заметного увеличения сроков работы оборудования: светодиоды в разы долговечнее привычных ламп накаливания", – рассказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

На сегодняшний день умные фонари установлены с Первоуральске, Артях, Верхней Салде и Качканаре. Они способны выдерживать температуру от минус 60 до плюс 40 градусов, а также адаптированы к любым погодным условиям, перепадам напряжения и защищены от механических повреждений.

"Муниципалитеты устанавливают фонари в рамках проекта "Умный город", который мы реализуем на стыке двух национальных программ "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". С компанией "Ростелеком" мы взаимодействуем в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунальной отрасли региона. Благодаря ему мы не только привлекаем инвестиции и модернизируем коммунальные системы, но и популяризируем внедрение цифровых технологий. Умные светильники позволяют в относительно короткие срок улучшить внешний облик улиц и повысить эффективность расходования бюджетных средств на электроэнергию", – заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским.