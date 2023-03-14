14 Марта 2023
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Общество Центральный ФО
Фото: Накануне.RU

В СПЧ заявили о "демонизации" органов опеки в ситуации с антивоенным рисунком девочки из Тульской области

В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что СМИ "демонизируют" органы опеки, которые хотят лишить родительских прав Алексея Москалева из Тульской области. Его дочь передали в приют, сам мужчина находится под домашним арестом по делу о дискредитации ВС РФ.

Член СПЧ Александр Брод заявил, что "взял ситуацию на контроль". По его словам, Москалева хотят лишить родительских прав не из-за антивоенного рисунка его дочери и не из-за статьи о дискредитации, фигурантом которой он стал, а из-за того, что ребенок, якобы, в течение года не посещал школу.

"Ситуация не совсем такая, как ее преподносят некоторые в СМИ. Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты. Ее отец не исполнял своих обязательств как родитель, девочка в течение года не посещала школу - это основная причина, по которой рассматривается судом лишение его родительских прав", - заявил Брод.

Он добавил, что мать девочки не лишена родительских прав, и суд будет рассматривать возможность направить ребенка к ней, передает РИА Новости. При этом правозащитник не уточнил, почему девочка до сих пор не жила с мамой и почему ее отец переехал в другой город.  

Теги: алексей москалев, органы опеки, дискредитация армии, спч



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