Глава СКР заинтересовался нарушением жилищных прав жителей Тюменской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением жилищных прав жителей Тюменской и Архангельской областей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В СМИ появилась информация, что жители Тюменской области на протяжении долгих лет проживают в доме, где несущие конструкции здания разрушаются, подвал постоянно затапливает. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе проверки.