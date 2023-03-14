В Саратовской области арестован фигурант дела о гибели ребенка на спортплощадке

В Энгельсе отправлен под домашний арест 29-летний бывший директор ООО "Энгельсремонт". Ему вменяют некачественную установку футбольных ворот, из-за чего погиб ребенок.

По данным прокуратуры Саратовской области, 11 марта на детской площадке на улице Школьная в селе Титоренко на девочку упали футбольные ворота. Пострадавшая умерла. Спортивная конструкция не имела креплений, предусмотренных строительными нормами.

Обвиняемый отправлен под домашний арест на месяц и 27 дней.