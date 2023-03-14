Жителя Челябинской области задержали за кражу 700 кг металла из грузового поезда

В Челябинской области задержали мужчину, который пытался украсть из грузового поезда 700 кг металлолома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 1 марта на станции Муслюмово. Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который выбрасывал металлолом из полувагона грузового поезда, и доставили в полицию.

Мужчина ранее уже был судим за совершение преступлений имущественного характера. Он успел незаконно сгрузить с поезда более 700 кг лома черного металла. Похищенное он планировал сдать. Ущерб составил более 17 тыс. рублей. Металлолом был изъят.

На мужчину завели уголовное дело.