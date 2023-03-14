Защищать Бережного, обвиняемого в убийстве маленькой тюменки, будет адвокат историка-расчленителя Олега Соколова

Представлять интересы Виталия Бережного в суде будет адвокат Александр Почуев. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокат заявил, что передача дела в Мосгорсуд дает надежду "на справедливое и независимое правосудие, так как тем лицам, которые пытали и фальсифицировали материалы дела, препятствовали объективному правосудию в своем родном регионе, будет крайне сложно так же вероломно воздействовать на присяжных в Мосгорсуде". По мнению защитника, год назад после вынесения оправдательного приговора присяжными, была организована утечка информации, из-за чего был опорочен вынесенный вердикт и суду пришлось распустить коллегию.

Почуев заявил, что обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и Генпрокурору Игорю Краснову "для пресечения дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли еще не осужденного обвиняемого". Также адвокат будет ходатайствовать об отложении судебного процесса, для того, чтобы он смог ознакомиться с делом и провести собственное адвокатское расследование.

Отметим, что адвокат Александр Почуев ранее защищал интересы историка-расчленителя Олега Соколова, убившего свою экс-возлюбленную, студентку Анастасию Ещенко. Также Почуев защищал актера Панина в гражданском иске с бывшей женой.

Напомним, что ранее следователями СКР по Тюменской области было возбуждено дело по фактам публикаций в СМИ материалов уголовного дела. Официально не раскрывается информация о том, по какому именно делу были опубликованы материалы. Однако, как сообщил источник Накануне.RU, речь идет о разглашении материалов бывшим адвокатом Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, Еленой Шиховой, которая покинула Россию. Ранее в одном из telegram-каналов от лица Шиховой были опубликованы снимки тела ребенка, вещдоки, а также документы. Адвокат имела к ним доступ. Сама Шихова заявляет, что покинула Россию из-за угроз.

Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. После, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.