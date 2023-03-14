На Средний Урал приедет космонавт-испытатель Олег Артемьев

В скором времени Средний Урал посетит знаменитый космонавт-испытатель Олег Артемьев. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат заксобрания Свердловской области и куратор проекта "Za самбо" Алексей Свалов.

По его словам, Артемьева он встретил в Международном центре самбо в Москве на форуме "Наука побеждать". Тот пообещал ему в ближайшее время посетить регион.

"На форуме я встретил своего друга, координатора проекта "Za самбо" в городе Москве Олега Германовича Артемьева. Радует, что проводятся мероприятия, которые сплачивают все наши регионы, позволяют поделиться наработанным опытом. Немного забегая вперед, хочу сказать, что Олег Артемьев в скором времени снова приедет в Свердловскую область. Приглашаю всех прийти и поприветствовать героя России, космонавта-испытателя. Будет интересно!" - пишет депутат.

"Привет с форума, привет от отряда космонавтов России, надеюсь на скорую встречу!" - передал слова космонавта Свалов.