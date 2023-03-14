14 Марта 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Всё больше астраханцев выбирают службу по контракту  

Только с начала марта текущего года в Астраханский областной пункт отбора по контракту от кандидатов поступило более 50 заявлений, сообщает пресс-служба правительства региона. Военная служба позволяет контрактникам осознано и профессионально исполнить конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Перед ними открываются широкие возможности для самореализации, высокий социальный статус и достойный уровень жизни.

Коллаж, российские солдаты, армия(2022)|Фото: Накануне.RU

Военнослужащий по контракту любой категории (от рядового до высшего офицерского состава) имеет право на предоставление служебного жилья. Плата взимается лишь за коммунальные услуги. Кроме того, предусмотрено и приобретение собственного жилого помещения по военной ипотеке. Воспользоваться программой можно уже через год службы.

Денежное довольствие в зоне СВО составляет от 170 до 300 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.
Контрактники имеют право на пенсию по истечении 20 лет военной службы, в отдельных случаях один день приравнивается к полутора, двум или трём дням в льготном исчислении.

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