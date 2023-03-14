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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале завершено расследование дела о хищении денег пайщиков нескольких КПК

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела о хищении средств пайщиков КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный". Об этом Накануне.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
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На этой неделе состоялась встреча регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой с пайщиками кредитных потребительских кооперативов. На ней были представители главного следственного управления МВД по Свердловской области Людмила Коваленок и Юрий Мазурчук, которые сообщили, что расследование завершено. В настоящее время по делу предъявлено обвинение, сейчас идет процесс ознакомления пострадавших с материалами, а затем будет подготовлено обвинительное заключение.

Также на встрече обсуждались дальнейшие действия пайщиков, в том числе, в процессе банкротства кооператива, перспективы дела и возмещение людям ущерба. По данным аппарата уполномоченного, в рамках уголовного дела признан ущерб на сумму около 2 млрд рублей, а арестованного имущества, за счет которого он может быть возмещен – на сумму чуть больше 170 млн.

На встрече было отмечено, что дело движется в установленные законом сроки. Следователи заверили, что сделают все, чтобы не допустить затягивания процесса и довести его до логического конца.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года в Екатеринбурге вынесли приговор основателю кредитно-потребительского кооператива "Ссудо-сберегательный центр "Золотой векъ". Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию. А еще раньше в столице Урала был осужден создатель КПК "Выгодный".

Теги: пайщики, КПК, расследование, дело



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