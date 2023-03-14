Госдума приняла "единороссовский" закон о монопольном праве "Почты России" доставлять пенсии

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла "единороссовский" законопроект, наделяющий "Почту России" монопольным правом доставлять пенсии. Таким образом госкомпания получит еще 1,36 млн клиентов в 19 регионах.

"От принятия законопроекта выиграют все. Пенсионеры, потому что нет риска, что завтра они останутся без пенсий. Государство, потому что будет обеспечена гарантированная доставка пенсий и выполнение государственных функций. И Почта как социальная структура и крупнейший работодатель", - заявил в Госдуме один из главных лоббистов законопроекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

При рассмотрении законопроекта его авторы часто называли критические замечания "набросами" с подачи недобросовестных доставщиков пенсий, которые теперь останутся не у дел. Но свои критические замечания законодателям направляла, например, организация "Опора России". "Ограничение прав добросовестных доставщиков из-за отдельных случаев отказа недобросовестных организаций от доставки пенсий считаем недопустимым, такие случаи должны быть урегулированы путем применения штрафных санкций, но не ограничением на законодательном уровне прав всех организаций", - говорилось в обращении бизнес-объединения.