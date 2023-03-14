Екатеринбуржцев депортируют из ОАЭ после драки в самолете

Двоих жителей Екатеринбурга, только прибывших в Дубай, депортируют обратно в РФ из-за драки в салоне самолета. Инцидент произошел 13 марта на борту самолета FZ 938 авиакомпании Flydubai, следовавшем из "Кольцово" в ОАЭ.

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. На нем трое, предположительно нетрезвых мужчины, ругаются матом, избивая друг друга. Дебоширов пытаются разделить пассажиры, от чего в салоне происходит полный хаос.

Как сообщает РЕН ТВ, все началось с пьяной потасовки, после чего завязалась драка, в которую влезла супруга одного из дебоширов. За второго вступился брат. Разнять участников удалось с трудом, а при посадке в аэропорту их уже ждали полицейские и медики. Зачинщиков депортируют обратно в Россию.

По информации СМИ, в авиакомпании подтвердили инцидент, отметив, что безопасность пассажиров является приоритетом для перевозчика. Правоохранителей и "скорую" вызвал экипаж. На данный момент компания не отвечает на звонки журналистов.