В Астрахани обсуждают новые вызовы молодёжной политики

Сегодня в Астрахани начала работу трёхдневная проектная сессия «Регион для молодых». Весь день лидеры объединений и движений обсуждают, по каким направлениям будет развиваться молодёжная политика региона. В ходе деловой игры они также разработают предложения по созданию инфраструктуры.



Ключевым событием сессии станет совещание под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, посвящённое реализации государственной молодёжной политики в регионе. Участники обсудят вопросы преобразования инфраструктуры, профилактику деструктивного поведения, деятельность регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», патриотического воспитания.

Напомним, накануне Игорь Бабушкин встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Ксенией Разуваевой. В ходе рабочей встречи обсуждалась реализация молодёжной политики, а также участие Астраханской области во всероссийских конкурсах в 2023 году.