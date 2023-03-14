Депутат Госдумы от Челябинской области подал заявление о сложении полномочий

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Максим Гулин подал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата. Проект постановления опубликован в думской электронной базе.

Максим Гулин был избран депутатом Госдумы в сентябре 2021 года по федеральному списку партии "Новые люди". В нижней палате российского парламента он представлял Челябинскую, Томскую и Новосибирскую области. Гулин возглавляет челябинское региональное отделение партии "Новые люди".