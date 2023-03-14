В театре имени Ленсовета опровергли завершение актерской карьеры Боярского

Представитель Театра имени Ленсовета опроверг сообщения о том, что Михаил Боярский готовится завершить актерскую карьеру, назвав данную информацию ерундой.

"Ерунда, - отметили ТАСС в пресс-службе театра в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации. – Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть".

Напомним, ранее стало известно, что актер якобы планирует завершить актерскую карьеру по состоянию здоровья. По словам Боярского, роли даются ему все сложнее. Артист связал это с последствиями коронавирусной инфекции.

"Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато, и петь не всегда могу", - признался 73-летний актер.