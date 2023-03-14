14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В театре имени Ленсовета опровергли завершение актерской карьеры Боярского

Представитель Театра имени Ленсовета опроверг сообщения о том, что Михаил Боярский готовится завершить актерскую карьеру, назвав данную информацию ерундой.

"Ерунда, - отметили ТАСС в пресс-службе театра в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации. – Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть".

Напомним, ранее стало известно, что актер якобы планирует завершить актерскую карьеру по состоянию здоровья. По словам Боярского, роли даются ему все сложнее. Артист связал это с последствиями коронавирусной инфекции.

"Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато, и петь не всегда могу", - признался 73-летний актер.

Теги: Михаил Боярский, актре, карьера



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Ранее 14.03.2023 12:31 Мск Боярский заявил, что намерен завершить театральную карьеру из-за состояния здоровья


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