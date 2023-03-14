В ЧР опровергли информацию о медприборе на пальце Кадырова во время встречи с Путиным

Власти Чечни опровергли сообщения о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана Кадырова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, СМИ комментируют предмет на руке Кадырова, отмечая, что он похож на медицинский прибор.

"Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки - это счетчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.

13 марта Путин и Кадыров провели встречу в Кремле, в ходе которой они обсудили социально-экономические достижения республики в 2022 году. На вопрос Путина о том, как дела в регионе, Кадыров отметил, что, благодаря президенту, все нормально. Глава государства поправил, что благодаря чеченскому народу.