14 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Общество В России
Фото: kremlin.ru

В ЧР опровергли информацию о медприборе на пальце Кадырова во время встречи с Путиным

Власти Чечни опровергли сообщения о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана Кадырова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, СМИ комментируют предмет на руке Кадырова, отмечая, что он похож на медицинский прибор.

"Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки - это счетчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.

13 марта Путин и Кадыров провели встречу в Кремле, в ходе которой они обсудили социально-экономические достижения республики в 2022 году. На вопрос Путина о том, как дела в регионе, Кадыров отметил, что, благодаря президенту, все нормально. Глава государства поправил, что благодаря чеченскому народу.

Теги: кадыров, путин, электронные четки



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