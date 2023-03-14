14 Марта 2023
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Володин призвал депутатов разработать законопроект о многодетных семьях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подключиться к разработке большого межфракционного законопроекта о многодетных семьях. Соответствующее поручение он дал межфракционной рабочей группе по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей на пленарном заседании Госдумы.
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С этой идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев во время выступления от своей фракции "Справедливая Россия". Он отметил, что в законодательстве даже нет такого понятия, притом что проблема демографии является вопросом выживания страны, а многодетность - это именно то, что необходимо для увеличения рождаемости, сообщает "Парламентская газета".

Гусев считает, что на каждого ребенка в многодетной семье можно выплачивать по 20 тыс. рублей в месяц. Также можно, например, субсидировать 100 процентов процентной ставки по ипотеке начиная с третьего ребенка, с четвертого - половину "тела" всей ипотеки, а с пятого за счет государства оплачивать жилье многодетным семьям. Меры, принятые ранее на Сахалине, доказали свою эффективность. Впрочем, это предложение от оппозиции.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подчеркивает, что уже около десяти лет родительская общественность добивается закона о статусе многодетных семей, но власти просто игнорируют этот важнейший для страны вопрос. К концу XXI века, если ничего не делать, население России уполовинится.

Интересно, что в марте 2021 года Володин уже предлагал создать межфракционную рабочую группу для подготовки поправок в законодательство, необходимых для поддержки многодетных семей. Однако по существу воз и ныне там.

Теги: многодетные семьи, законопроект



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