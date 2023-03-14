Избившие заступившегося за девушку москвича дагестанцы получили от 8,5 до 12 лет

Трое уроженцев Дагестана, избившие Романа Ковалева в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро после того, как тот заступился за девушку, получили от 8,5 до 12 лет колонии. Решение принял Измайловский суд Москвы.

Магамали Ханмагомедов получил 12 лет колонии строгого режима, Ибрагим Мусалаев – 11 лет колонии строгого режима, Гасан Залибеков – 8,5 лет лишения свободы, приводит ТАСС слова судьи Лилии Базваловой. Всем осужденным назначено также ограничение свободы на год.

Напомним, в октябре 2021 г. Роман Ковалев в вагоне метро заступился за девушку, к которой приставали трое мужчин, они в ответ напали на него и сильно избили. История стала очень громкой в том числе и за счет визитов в больницу к Ковалеву власть имущих, например, мэра Москвы Сергея Собянина. Глава СКР Александр Бастрыкин даже вручил Ковалеву медаль "За доблесть и отвагу".