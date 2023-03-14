Куйвашев наградил руководителей ключевого застройщика Академического знаками "За заслуги перед Свердловской областью"

Руководители ключевого застройщика Академического района Екатеринбурга – АО СЗ "РСГ-Академическое" – удостоились знаков "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Награды из рук губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева получили председатель совета директоров компании Виктор Киселев и гендиректор Сергей Ланцов.

Отмечается, что основанием для награждения стали заслуги руководителей в сфере социально-экономического развития региона.

Академический район уже вошел в новейшую историю России: за последние полвека в нашей стране с ноля не возводилось новых районов. Академический от типовых советских проектов отличает развивающаяся вместе с застройкой социальная инфраструктура: тут уже есть 8 школ и 23 детских сада, работают спортивные секции и кружки, строятся дороги и трамвайная линия, готовится к открытию спортивный объект международного уровня – Дворец Дзюдо. В ближайших планах: создание "ядра" района-Наукограда – Медицинского кластера.

"Благодарю за то, что отметили вклад коллектива "РСГ-Академическое" и высоко оценили наш труд. Отмечу, что освоение такой территории как Академический район было бы невозможно без государственно-частного партнерства", – заявил Виктор Киселев.

Сергей Ланцов подчеркнул, что компания продолжит работу в партнерстве с органами власти.

"Мы продолжим соответствовать высокому званию крупнейшего застройщика Екатеринбурга, который не просто строит дома, а занимается в партнерстве с органами власти комплексным развитием территории", – отметил генеральный директор компании Сергей Ланцов.

Добавим, что АО СЗ "РСГ-Академическое" уже готовится к реализации нового проекта "Академический–2", который расположится в южной части Екатеринбурга. Согласно проекту, на свободной сейчас от застройки территории уже к 2035 году появится 1,9 млн кв.м жилья для 64,3 тыс. человек. Дома будут иметь этажность от 6 до 24 жилых этажей. На первых же планируется разместить объекты инфраструктуры.

Застройщик обещает, что жители микрорайона будут полностью обеспечены объектами социального и культурно-бытового обслуживания. В "Академическом–2" появятся поликлиника, спортивный комплекс и торгово-развлекательный центр, а также 11 детских образовательных учреждений вместимостью 3 тыс. 650 мест, пять общеобразовательных учреждений на 7,5 тыс. мест, организации дополнительного образования на 4 тыс. мест, школы искусств на 515 человек.



