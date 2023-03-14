14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СПЧ предложил зарегистрировать вообще всех собак в стране

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил зарегистрировать вообще всех собак в стране в качестве одной из мер по предотвращению нападений этих животных на людей.

Предложения СПЧ уже направил в правительство с предложением утвердить их на федеральном уровне.

Помимо введения системы учета животных предлагается пересмотреть статью о причинении вреда здоровью по неосторожности, когда речь идет о нападении хозяйской собаки – это повысит ответственность владельцев, считают правозащитники. Также предлагается изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека.

Владельцев крупных собак хотят обязать проходить кинологические курсы по взаимодействию с собакой.

Также предлагается кратно увеличить число площадок для выгула и дрессировки собак, привлекать к созданию площадок предлагается застройщиков.

Теги: спч, собаки, регистрация, домашние питомцы



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