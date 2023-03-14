Власти Брянской области опровергли информацию о БПЛА, сбитом рядом с химзаводом

Власти Брянской области опровергли сообщения об украинском беспилотнике, якобы сбитом рядом с химзаводом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо, но был сбит системой "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара.

Представитель регионального правительства заявила, что оперативные службы не подтвердили эту информацию, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер. "Снова "МиГ" летел", - сказала она РИА Новости.