14 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске построят пять детских садов до конца года

В Челябинске до конца года построят пять детских садов. Учреждения дошкольного образования появятся в новым микрорайонах, где в прошлые годы из-за неграмотной градостроительной политики жилищная застройка существенно опередила развитие инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В "Парковом" детские сады строятся на улице Габдуллы Тукая и Бейвеля. Оба здания готовы будут принять 270 детей. В настоящий момент готовность объектов составляет порядка 40%. Их планируют ввести в эксплуатацию к октябрю. Еще два садика строятся в микрорайонах "Парковый-2" и Чурилово.

Один садик на 206 мест строится по инициативе компании-застройщика "Икар" на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих. Здание будет выкуплено в муниципальную собственность.

Теги: детский сад, строительство, Чурилово, Парковый,



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