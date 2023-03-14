WP: Потери ВСУ ставят под вопрос обещанное контрнаступление

Из-за больших потерь в рядах ВСУ способность Киева начать весеннее наступление под вопросом, пишет The Washington Post.

В киевских коридорах власти потери навевают пессимизм и сомнения в способности осуществить широко разрекламированное контрнаступление.

"Даже с новым оборудованием и подготовкой американские военные чиновники считают, что силы Украины недостаточны для атаки по всему большому фронту, где Россия возвела укрепленную линию обороны", - говорится в материале.

Украинские телеграм-каналы пишут, что на Западе не понимают упорства Зеленского удерживать Артемовск, поэтому в прессе появляются достаточно критические материалы, намекающие на его личную ответственность. Если ВСУ потерпят поражение под Артемовском, то давление на Зеленского усилится, так как он будет единоличным его виновником. США давно советуют вывести украинскую группировку из Артемовска.