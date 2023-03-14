Депутаты ЗакСО предлагают исключить характеристики, при которых вдовам солдат назначается пособие

В заксобрании Свердловской области хотят исключить весь перечень характеристик, по которому определяется, какая вдова будет получать выплату за гибель супруга- ветерана боевых действий. Согласно законопроекту, пособие будут получать все свердловские вдовы, вне зависимости от наличия, возраста или здоровья ребенка.

Напомним, что в действующей редакции ежемесячное пособие могут получать только те вдовы/вдовцы, которые проживают в одиночестве, у которых есть несовершеннолетние дети, дети-инвалиды или дети, обучающиеся в вузе на очном. Депутаты областного заксобрания предлагают исключить эти уточнения из регионального закона и уровнять права свердловчан, потерявших своих супругов. Единственным ограничение для получения выплаты остается повторное вступление в брак. Напомним, что размер ежемесячной выплаты составляет 1 тыс. 616 рублей.

Проект пока находится на рассмотрении. Принять его планируют на ближайшем заседании - 28 марта. В случае принятия, документ вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.