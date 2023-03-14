Житель Екатеринбурга через суд пытался убрать из интернета видео со своей дракой

В Екатеринбурге суд отказал герою публикации СМИ в блокировке видео в интернете. Мужчина был участником драки, запись которой выложили в Сеть.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в мае прошлого года житель уральской столицы по имени Тимофей стал широко известен после публикаций одного из городских порталов. Он оказался виновником ДТП с участием двух авто и рейсового автобуса. На месте происшествия между участниками аварии случилась драка, а видео и фото с места событий были опубликованы в СМИ.

Недовольный публикацией мужчина обратился с заявлением в Роскомнадзор и потребовал ограничить доступ к материалам сайта, указав, что его персональные и биометрические данные распространяют без его разрешения. Также Тимофей пояснил, что в публикации есть сцены насилия (удары человеку и большое количество крови). Кроме этого, в ролике слышна ненормативная лексика, что доступно широкой аудитории, в том числе детям.

Однако Роскомнадзор, изучив публикации, не нашел в них признаков нарушений закона "О СМИ", в том числе распространения материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, содержащих нецензурную брань. В ходе проверки было установлено, что сайт имеет маркировку "18+", что свидетельствует о возможном наличии информации, запрещенной к распространению среди детей.

Уральцу был направлен развернутый ответ, но тот подал иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, требуя признать незаконными решение управления Роскомнадзора по УрФО и бездействие заместителя руководителя ведомства в непринятии мер по его обращению. Суд, внимательно изучив все материалы, в удовлетворении иска отказал.

Но Тимофей не успокоился и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако там оставили решение суда первой инстанции в силе. Видео останется на просторах интернета.