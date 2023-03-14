Госдума утвердила наказания за дискредитацию участников СВО

Госдума приняла поправки, устанавливающие ответственность за дискредитацию формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение фейков о них. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое – до 15 лет лишения свободы. Спасибо вам за поддержку и обратную связь", - написал в своем telegram-канале Володин.

Напомним, поправки внесены в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ и 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за фейки о ВС РФ и дискредитацию армии. Ответственность, соответственно, предлагается распространить и за публичную дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации и распространение фейков о них. За фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, последует максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. При этом также могут оштрафовать на сумму до 5 млн руб. или наказать принудительными работами на срок до 5 лет. За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до 5 лет колонии (до 7 лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).