В Екатеринбурге появились новые пятирублевые банкноты

Жителям Екатеринбурга стали встречаться новые пятирублевые банкноты. От прежних их отличает специальное лаковое покрытие, которое позволяет продлить срок их службы. Информацию о выпуске в оборот купюр на территории уральской столицы Накануне.RU подтвердили в Уральском ГУ Банка России.

Как сообщили в ЦБ, совсем из оборота банкноты номиналом 5 рублей не выводились, однако их редко можно где-то встретить из-за того, что купюры давно не печатались. Причиной тому быстрое изнашивание, из-за чего Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты.

"Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Первая партия таких купюр уже выпущена в оборот. Обращаем внимание на то, что речь не идет о замене монет номиналом 5 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году была представлена обновленная 100-рублевая купюра, обладающая свойствами, которые препятствуют размножению микробов.