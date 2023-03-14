14 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

Пенсионные фонды по всему миру лишились миллионов долларов из-за банкротства Silicon Valley Bank

Крах калифорнийского банка Silicon Valley Bank привел к тому, что пенсионные фонды в США и других странах мира потеряли миллионы долларов. Среди пострадавших – пенсионный фонд госслужащих Калифорнии, пенсионная система учителей Калифорнии, Национальная пенсионная служба Южной Кореи и шведский пенсионный фонд Alecta, пишет Newsweek.

Инвесторы не мелкие: Калифорнийский пенсионный фонд госслужащих (Cal PERS) является крупнейшим в стране (более 1,5 млн членов), он инвестировал в SVB и также обанкротившийся банк Signature около $11 млн. Впрочем, это не такие уж большие потери: инвестиционный портфель Cal PERS на конец прошлого года оценивался в $440 млрд. Примерно такая же ситуация с пенсионным фондом учителей.

Теги: пенсионный фонд, инвестиции, банкротство, Silicon Valley Bank



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