Пенсионные фонды по всему миру лишились миллионов долларов из-за банкротства Silicon Valley Bank

Крах калифорнийского банка Silicon Valley Bank привел к тому, что пенсионные фонды в США и других странах мира потеряли миллионы долларов. Среди пострадавших – пенсионный фонд госслужащих Калифорнии, пенсионная система учителей Калифорнии, Национальная пенсионная служба Южной Кореи и шведский пенсионный фонд Alecta, пишет Newsweek.

Инвесторы не мелкие: Калифорнийский пенсионный фонд госслужащих (Cal PERS) является крупнейшим в стране (более 1,5 млн членов), он инвестировал в SVB и также обанкротившийся банк Signature около $11 млн. Впрочем, это не такие уж большие потери: инвестиционный портфель Cal PERS на конец прошлого года оценивался в $440 млрд. Примерно такая же ситуация с пенсионным фондом учителей.