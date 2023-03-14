14 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин посетит Казахстан

Президент Владимир Путин в этом году посетит Казахстан. О том, что такой визит состоится, стало известно от пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которая отчиталась о беседе главы государства с послами РФ и КНР.

"В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года. Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Дата поездки пока не озвучена.

Теги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев



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