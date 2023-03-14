Песков: Проблемы с банками в США практически не повлияют на ситуацию в РФ

Кризис в банковской сфере США практически не повлияет на финансовую систему РФ, поскольку она находится под санкциями Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская банковская система имеет "определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы", но находится "в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными коллективным Западом".

"Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, в котором дал пояснения по ситуации в банковской системе. Поводом стало банкротство двух крупных банков за одну неделю - Silicon Valley Bank и Signature Bank.