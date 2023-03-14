В Челябинской области появился новый памятник природы

Природный комплекс Устиновские известняки объявлен памятником природы Челябинской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Памятник природы Устиновские известняки расположен на территории Миасса. Его площадь составляет 54,58 гектара. Он представляет собой природный каньон реки Миасса (карстово-пещерный комплекс), в который входят пещера Устиновский навес, арки, пещеры и ряд малых поверхностных карстовых форм, сохранившийся участок реликтовых плейстоценовых степей и большим количеством редких видов растений.

На территории памятника природы найдено 126 видов сосудистых растений, из которых 11 видов занесены в Красную книгу Челябинской области. На территории встречаются 24 вида млекопитающих, 50 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида амфибий, семь видов рыб, 278 видов насекомых. Некоторые виды занесены в Красную книгу области.