Академический произвёл впечатление на делегацию из Макеевки

В Екатеринбург с рабочим визитом посетила прилетела делегация из Макеевки – города Донецкой Народной Республики, с которым столицу Урала связывает тесное сотрудничество. В Екатеринбурге гости, в числе которых мэр Владислав Ключаров, пробыли несколько дней, ознакомившись с рядом его достопримечательностей и одной из них стал Академический район.

По словам представителей Донбасса, новый 8-й район Екатеринбурга произвел на них неизгладимое впечатление своей концепцией, направленной на комфорт и безопасность жителей. Так, им рассказали об энергоэффективных и "умных" технологиях в управлении жилфондом, об удаленном контроле за коммунальными системами, позволяющими сократить потери ресурсов и сэкономить финансы жильцов, а также о службе безопасности района с уникальной системой видеонаблюдения. Такой подход к спокойствию жителей был заложен основным девелопером района – АО СЗ "РСГ-Академическое".

Сегодня на территории района установлено 6,440 видеокамер, которые 24/7 транслируют изображение с улиц, дворов, подъездов и лифтов дежурным операторам, которые, в случае ЧП, отправляют на место группу быстрого реагирования.

"В этом районе всё сделано для людей и ради их безопасности. У нас такого ещё нет – это нам только предстоит сделать. Этот район действительно безопасен, это привлекает молодежь, тех же мам с детьми, которые могут выйти с коляской, прогуляться, зная, что если будет какое-то происшествие или иной какой-то вопрос, то всё это будет урегулировано. Свердловская область приложила усилия в правильном направлении: в поддержке молодого поколения, защищенности семей, тех людей, кто хочет жить и развиваться в этом городе, в этом новом районе. Я гордился бы, если бы у нас появился такой же мощный, красивый и безопасный район, как Академический. За 40 лет, что мы прожили в Украине, у нас ничего не строилось, развития будто бы и не было. И то, что мы сегодня здесь увидели, означает только одно – нам есть к чему стремиться!" – рассказал Владислав Ключаров, глава администрации Макеевки.

Кроме того, об Академическом районе, как будущем Наукограде и уникальном проекте рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов. Он напомнил, что Академический район вошел в новейшую историю России: за последние полвека в нашей стране с ноля не возводилось новых районов. Академический от типовых советских проектов отличает развивающаяся вместе с застройкой социальная инфраструктура: тут уже есть 8 школ и 23 детских сада, работают спортивные секции и кружки, строятся дороги и трамвайная линия, готовится к открытию спортивный объект международного уровня – Дворец Дзюдо. В ближайших планах: создание "ядра" района-Наукограда – Медицинского кластера. Он станет современной образовательной базой для подготовки медицинских специалистов. Но главный секрет Академического, по словам застройщика, это не только построенные и сданные объекты, но и качество жизни людей, выбравших этот район.

"Наша компания первая в Российской Федерации начала проект комплексного освоения территории. Я бы хотел особо отметить то, в чем залог успеха Академического района. Можно красиво рассказывать о цифрах, предоставлять различные данные, но всех интересует суть. А она в том, что комплексное освоение территории волей-неволей ставит нас, как застройщика, перед выбором: нести или нет ответственность за эту территорию после того, как мы на ней возвели и заселили дома? И мы понимаем, что за каждый неправильно положенный камень, за каждую яму на тротуаре – даже при наличии властных органов, главы района – ответственность перед населением лежит и на нас. Это не простая, но настоящая для девелопера судьба – нести ответственность не только за территорию, но и за людей, живущих тут, за их комфорт и спокойствие", – уточнил Сергей Ланцов.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил девелопера Академического за уникальный опыт, которым тот поделился, и выразил надежду, что в ближайшем будущем в Макеевке также начнётся строительство новых домов, садиков и школ. Добавим, что в 2022 году Свердловская область взяла шефство над этим городом ДНР и даже разработала программу по его восстановлению.