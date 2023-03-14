ООН: На Украине с начала конфликта погибло более 8 тысяч мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовала данные о погибших за время конфликта на Украине мирных жителях: более 8,2 тыс. лишились жизней, более 12 тыс. человек получили ранения. Большая часть погибших – мужчины (3664), 463 – дети, при этом есть 1900 взрослых и 31 ребенок, чей пол установить не удалось. Управление считает, что большая часть погибла и пострадала из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.